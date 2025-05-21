Уроженец Херсонской области подписал в Балашихе контракт на военную службу

Доброволец, подписавший контракт в Балашихе, жил в Херсонской области до 2022 года, когда регион вошел в состав России. Его личная история тесно связана с борьбой за справедливость: брат получил ранение в Луганске и сейчас проходит реабилитацию, а племянник погиб в разведке под Крымом.

Московский областной пункт отбора в Балашихе стал важной точкой поддержки для таких добровольцев. Здесь можно оформить документы, пройти медицинское обследование, открыть банковский счет, получить юридическую консультацию и узнать о льготах и выплатах. Кроме того, центр предоставляет первичное обучение, помогая новобранцам подготовиться к службе. Эта комплексная поддержка подчеркивает значимость каждого бойца в достижении общей цели.

История добровольца из Балашихи — это пример стойкости и веры в единство, которые вдохновляют других. Подробную информацию о работе пункта отбора можно найти на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии: 8-498-732-80-47.