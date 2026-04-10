Уроки о достижениях космонавтики провели для дошкольников в Серпухове

В Серпухове в рамках недели космоса прошли тематические мастер-классы для дошкольников и ребят из семей участников специальной военной операции. Малыши из подготовительной группы «Родничка» Образовательного центра имени Владимира Храброго собрали бумажные ракеты.

Их сверстники из Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей раскрасили макеты спутников и научились «запускать» их в «орбиту» из конструктора.

В этом году достроят космодром Восточный, на Байконуре вместе с Казахстаном возводят комплекс «Байтерек». В 2028 году запланирован запуск первого модуля Российской орбитальной станции. Перед Россией поставлены масштабные задачи в партнерстве с Китаем и еще 14 странами.

«Современные технологии делают мечты реальностью, но за каждой машиной стоит человек. Показывая детям важность космических достижений, мы даем им правильные ориентиры и веру в то, что их потенциал безграничен», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.