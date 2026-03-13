Уроки мужества о героях СВО прошли в школах Богородского округа

В школах Богородского округа состоялись важные просветительские лекции «Герои на защите Родины». Их организовало «Движение Первых» вместе с Российским обществом «Знание».

Ученикам четырех школ рассказали о героях спецоперации — простых ребятах, которые каждый день рискуют жизнью. Откровенный разговор помог школьникам понять: сила духа и стойкость рождаются из настоящей любви к Родине.

Особое внимание уделили истории первого Героя России в СВО Нурмагомеда Гаджимагомедова. Ребятам также рассказали о биографии Артура Орлова — действующего Героя России и руководителя «Движения Первых».

«Такие занятия учат нас ценить мир и жить с честью. А в трудную минуту, если потребуется, встать на защиту своего дома, близких и всей страны», — рассказали школьники.

В память о встрече каждый участник получил сборник графических новелл. В книге собраны 15 историй о мужестве тех, кто стоит на страже Родины. Организаторы уверены: именно на таких примерах растут настоящие патриоты.