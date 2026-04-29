Урок по управлению дронами провели в Доме СВО в Ногинске

В Центре поддержки участников специальной военной операции и членов их семей Богородского округа прошел урок по управлению беспилотными летательными аппаратами. На занятие в «Класс БпЛА» приехали воспитанники Центра патриотического воспитания «Динамит» имени рядового Тимофея Егорова, погибшего в зоне специальной военной операции в 2023 году.

Ребята приехали из поселка Обухово вместе со своим наставником, руководителем «Динамита» Захаром Егоровым. Инструкторы ознакомили учеников с видами дронов и их характеристиками, после чего дети приступили к освоению навыков управления fpv-дронами.

Сначала они учились выполнять простые маневры на симуляторе, привыкая к чувствительности стиков и особенностям полета в виртуальном пространстве. Затем, под руководством педагогов, юные пилоты узнали нюансы управления летательными аппаратами, освоили тонкости аэродинамики и отточили навыки в симуляторах, приближенных к реальным условиям полета.

Руководители центров договорились о дальнейшем совместном сотрудничестве и обучении юных патриотов. Руководитель Центра Владислав Рязанов пригласил команду на предстоящие соревнования fpv-дронов в «Доме СВО» в Ногинске. Занятия позволили юным пилотам почувствовать себя настоящими асами, осваивая тонкости маневрирования и развивая пространственное мышление. Каждый успешный вираж и точное приземление вызывали бурю восторга и гордости.