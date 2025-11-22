Урок по управлению БПЛА провели для студентов в Дубне

Совместное занятие для обучающихся в политехе «Дубна» провели представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и компанией «Икс Ред Групп». Ребят в тестовом режиме учили управлять беспилотными авиационными системами.

Молодые люди попробовали совершить полеты в симуляторе «Русское небо». Его создала местная компания.

Сейчас Ассоциация ветеранов СВО хочет организовать совместное обучение управлению БПЛА. Привлечь к участию хотят не только студентов и школьников, но и взрослых, желающих отправиться на передовую.

«Ассоциация ветеранов СВО в Дубне работает не так давно, но уже зарекомендовала себя как организацию, которая делает много не только для ребят на передовой и членов их семей, но и для города. Помимо внутренней работы ветераны много внимания уделяют организации городских мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием, а работа с нашими предприятиями для обучения современным технологиям — отдельный и очень сложный процесс. Желаю двигаться только вперед», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.