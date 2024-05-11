Урок патриотизма провели для учеников школы № 31 в Химках | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 14:31 Урок патриотизма провели для учеников школы № 31 в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках на базе школы № 31 прошел урок патриотизма, где учащимся рассказали о подвиге добровольца, сражавшегося на Донбассе в 2014 году. В ходе мероприятия, депутат Артур Каримов передал Сергею Ерусланову, отцу погибшего воина, награды за боевые заслуги его сына по поручению главы ЛНР.

Сергей Ерусланов поделился с учениками историей своего сына Кирилла, который добровольно отправился на защиту Донбасса в 2014 году, не предупредив об этом семью.

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«Парень был активистом, всю жизнь занимался спортом и не имел вредных привычек. Волею судьбы он погиб под Краснодоном, выполняя боевые задачи», — поделился Сергей Ерусланов.

В рамках урока патриотизма школьники прочитали стихи и помогли собрать гуманитарный груз для участников специальной военной операции, включая медикаменты и военное снаряжение.

Артур Каримов отметил регулярную поддержку военнослужащих со стороны жителей Химок и напомнил, что в городском округе работает девять пунктов сбора гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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