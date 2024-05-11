Урок патриотизма провели для учеников школы № 31 в Химках | 360°

11 мая 2024, 14:31
Урок патриотизма провели для учеников школы № 31 в Химках
В Химках на базе школы № 31 прошел урок патриотизма, где учащимся рассказали о подвиге добровольца, сражавшегося на Донбассе в 2014 году. В ходе мероприятия, депутат Артур Каримов передал Сергею Ерусланову, отцу погибшего воина, награды за боевые заслуги его сына по поручению главы ЛНР.
Сергей Ерусланов поделился с учениками историей своего сына Кирилла, который добровольно отправился на защиту Донбасса в 2014 году, не предупредив об этом семью.
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«Парень был активистом, всю жизнь занимался спортом и не имел вредных привычек. Волею судьбы он погиб под Краснодоном, выполняя боевые задачи», — поделился Сергей Ерусланов.
В рамках урока патриотизма школьники прочитали стихи и помогли собрать гуманитарный груз для участников специальной военной операции, включая медикаменты и военное снаряжение.
Артур Каримов отметил регулярную поддержку военнослужащих со стороны жителей Химок и напомнил, что в городском округе работает девять пунктов сбора гуманитарной помощи.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.
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Химки
Школьники
Специальная военная операция РФ на Украине
Патриотизм
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