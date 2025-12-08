Сегодня 12:48 Урок начальной военной подготовки провели для школьников в Раменском 0 0 0 Фото: 360.ru Спецоперация

Школьники

Раменское

Представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО провели занятие во Дворце культуры «Сатурн». Для начала ребятам показали, как правильно разбирать и собирать автомат Калашникова.

Вторая часть урока была посвящена тактической медицине и правилам оказания первой доврачебной помощи. Также ребятам объяснили, как действовать в экстремальных условиях и что нужно делать в чрезвычайных ситуациях.

Помимо практики, на занятиях ветераны СВО рассказывают про основы военного дела, безопасности и гражданской ответственности. Школьникам напоминают о самом важном: о долге, чести, и любви к Родине, и, конечно же, делятся боевым опытом и отвечают на вопросы.

В рамках очередного занятия участникам также показали дроны и специальную экипировку для бойцов. Представители Ассоциации ветеранов СВО с марта этого года провели уже более 50 уроков НВП, на регулярной основе они организовывают различные мероприятия патриотической направленности.