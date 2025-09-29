Урок начальной военной подготовки провели для школьников в Раменском округе

Участники Ассоциации ветеранов специальной военной операции Раменского муниципального округа провели очередной урок начальной военной подготовки. Молодежь изучила азы тактики владения оружием, подготовку к стрельбе и прицеливание, а также прошла вводный курс по оказанию первой помощи.

Все инструкторы на уроке — ветераны боевых действий. Они поделились с участниками своим опытом. Помогли правильно оценивать обстановку, принимать быстрые и эффективные решения, а также работать в команде.

«Навыки, о которых мы говорили сегодня, особенно важны в условиях боевых действий, где каждая секунда может стоить жизни. Умение правильно использовать подручные средства и импровизировать в сложных ситуациях может стать решающим фактором для выживания», — подчеркнул участник боевых действий с позывным Мордвин.

Уроки начальной военной подготовки популярны среди жителей Раменского округа потому, что они способствуют развитию ответственности и готовности прийти на помощь другим людям в экстремальных условиях.