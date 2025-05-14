Урок начальной военной подготовки проведут ветераны СВО в Раменском

В субботу, 17 мая, в 11:00 все желающие смогут получить опыт и знания непосредственно от тех, кто участвовал в специальной военной операции. Александр Кулик, руководитель ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа, рекомендует участникам надеть удобную одежду, соответствующую погодным условиям. Также желательно взять с собой защитные очки, головной убор и достаточное количество питьевой воды.

В программе мероприятия — знакомство с различными видами вооружения и комплектацией индивидуальной аптечки военнослужащих. Также участникам будет предоставлена возможность примерить обмундирование, включая шлем, разгрузку и бронежилет, чтобы на личном опыте ощутить особенности экипировки бойцов. У всех присутствующих будет возможность задать ветеранам интересующие вопросы.

Место проведения: 55.627166, 38.291831.