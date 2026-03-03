Урок мужества в память об освобождении Ржева прошел в школе Видного

Школьники Видного встретились с активистами и участником спецоперации на уроке мужества. Встречу приурочили к годовщине освобождения города Ржева от фашистских захватчиков.

Инициаторами встречи выступили молодогвардейцы Ленинского округа. Перед учениками школы № 5 выступил активист Лев Мулюкин. Он напомнил ребятам о значении памяти о войне и личной ответственности каждого за правду об истории.

«История — это не просто страницы учебника. Это судьбы людей, которые отстояли страну ценой жизни. Пока мы говорим об этом честно, связь поколений останется крепкой», — подчеркнул Лев Мулюкин.

Перед школьниками также выступил участник специальной военной операции Роман Лобов. Он рассказал о службе, боевом товариществе, долге и верности присяге. По его словам, эти ценности не меняются со временем.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Ребята смогли задать вопросы и получить на них ответы. В администрации главы Ленинского округа отметили, что такие встречи помогают формировать уважение к защитникам и знания об истории страны.