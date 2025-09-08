Урок мужества в честь открытия мемориала защитникам Отечества прошел в Химках

Мероприятие объединило представителей разных поколений для обсуждения значимости монумента. Участники встречи подчеркнули, что памятник стал ключевым символом патриотизма и единения для всех жителей города.

Мероприятие было организовано на площадке клуба «Активное долголетие» с участием воспитанников военно-патриотического клуба «СОВА» и почетных гостей.

«За этот год мемориал стал настоящим местом силы и памяти для всех химчан. Это точка притяжения, куда приходят ветераны, молодежь, семьи с детьми, чтобы почтить память защитников Отечества, помолчать и почувствовать наше единство. Он стал живым символом связи поколений и нашей общей веры в Победу», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

В рамках встречи гостям рассказали историю появления народной инициативы по установке памятника. Идея его создания была выдвинута сотрудниками градообразующих предприятий и жителями Химок и получила поддержку десятков тысяч горожан. Выбранная жителями надпись «Сохраняя прошлое — защищаем будущее!» и композиция из фигур воина Великой Отечественной и бойца СВО подчеркивают непрерывную связь между героизмом прошлого и настоящего.

«Память о подвигах прошлого — это тот фундамент, на котором воспитывается патриотизм и гражданская ответственность. Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции вновь сражаются за будущее России, примеры мужества их предков и уважение к подвигу современников служат мощной моральной опорой для всего общества», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.