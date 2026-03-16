Урок мужества с участницей СВО провели для школьников в Богородском округе

Ветеран специальной военной операции Айшат Гаджиева пришла на встречу с учащимися Центра образования № 35. Она рассказала о службе в подразделениях «Сомали», «Еноты» и медицинского взводе 111-го полка.

Айшат Гаджиева исполняла обязанности медсестры в «серой» и «красной» зонах СВО. Во время службы ей пришлось столкнуться с обстрелами, прилетами и нападениями дронов, автоматными очередями. Несмотря на трудности, военный медик продолжала исполнять свой долг, демонстрируя стойкость и самоотверженность. Полученные ею награды, включая медаль за участие в СВО и медаль Жукова — яркое подтверждение преданности делу и любви к Родине.

Ребята внимательно слушали рассказы героини, задавали вопросы, искренне восхищаясь ее подвигом. Некоторые ученики не смогли даже сдержать эмоций, услышав трогательные истории о службе и жертвенности.

Уроки в таком формате помогают формировать у молодежи понимание ценности человеческой жизни и важности мирного существования.