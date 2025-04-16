Урок мужества с участием ветеранов СВО прошел в школе № 3 в Реутове

В школе № 3 города Реутова состоялся особенный урок, на котором ветераны специальной военной операции рассказали школьникам о мужестве, патриотизме и преемственности поколений. Особое впечатление на школьников произвел рассказ 74-летнего участника СВО Вячеслава Шевякова.

Несмотря на преклонный возраст, он добровольно отправился защищать Родину. Вячеслав поделился своими переживаниями и отметил, как важна поддержка тыла. «Дети, пишущие письма на фронт, дают нам силы. Мы обязательно победим, потому что за нами — правда и вся страна», — отметил он.

Представитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Манаенко подчеркнул, что крайне важно передавать память о героях так же, как наши деды рассказывали нам о Великой Отечественной войне. Эта связь поколений — основа будущего России.

Подобные встречи помогают воспитывать патриотизм у подрастающего поколения, создавая живую связь между поколениями и доказывая, что герои живут среди нас.

Напомним, что в Реутове продолжается набор на военную службу по контракту. Дополнительную информацию можно получить на сайте контрактмо.рф или обратившись в военно-учетный стол на улице Ленина, 23. Телефон для справок: 8 (909) 903-54-19.