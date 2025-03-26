Урок мужества с участием ветерана СВО прошел в школе № 1 в Реутове

Тематическое занятие на тему патриотизма провели для школьников в Реутове. С ребятами пообщался гвардии-полковник в отставке, ветеран СВО и социальный координатор областного филиала Фонда «Защитники Отечества» Вячеслав Шевяков.

Урок провели в формате диалога, школьники задавали интересующие их вопросы. Также Вячеслав Шевяков поделился фактами из своей биографии.

Он является 74-летним ветераном боевых действий. В зону спецоперации он отправился добровольцем в 72 года.

Сейчас мужчина посвятил себя патриотическому воспитанию молодежи. Он активно участвует в мероприятиях в рамках проекта «Школа патриотического воспитания». Вячеслав уже провел более 50 уроков мужества по всему региону.

Также социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» в Реутове Мария Плюснина рассказала на встрече о работе учреждения. Кроме того, участие в мероприятии принял представитель Ассоциации ветеранов СВО Реутова Александр Манаенко.