Урок мужества с участием бойца СВО прошел в Лосино-Петровском

Депутат городского округа Лосино-Петровский от фракции «Единая Россия» Гузаль Данилова совместно с активистами «Молодой Гвардии Единой России» и участником специальной военной операции организовали урок мужества в одной из местных школ в рамках партийного проекта «Гордость поколений». На мероприятии собрались ученики, которые с интересом слушали подготовленную программу.

Боец специальной военной операции поделился личными историями, впечатлениями и результатами своей службы, рассказывая о подвигах и обязанностях, которые он выполняет для защиты своей страны. Его рассказ о настоящем героизме и солидарности вызвал живой интерес у подростков и множество вопросов.

Кроме того, ученикам была представлена военная форма бойца, которую они могли примерить. Урок мужества стал важным шагом к формированию положительного имиджа службы в армии, патриотизма и активности среди молодежи Лосино-Петровского, вдохновляя их на новые достижения и добрые дела.

«Это событие стало важным шагом в укреплении патриотизма среди молодежи и воспитании чувства ответственности за свою страну. Мы видим, как молодое поколение все больше осознает свою роль в развитии общества», — отметила куратор проекта Диляра Козырева.

Гузаль Данилова добавила, что прививая любовь к родине и уважение к ее истории, мы формируем граждан, готовых активно участвовать в жизни государства. Важно, чтобы молодежь не только гордилась своей страной, но и понимала, что от них зависит будущее нашего общества.