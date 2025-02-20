Урок мужества с бойцами СВО и зарядку провели в Орехово-Зуеве

Мероприятие состоялось в центре культуры и досуга «Мечта» в Орехово-Зуеве. Его участниками стали школьники, студенты колледжей, представители программы «Активное долголетие» и получатели социальных услуг «Доброго дома „Орехово-Зуевский“».

Сначала для собравшихся провели масштабную зарядку. Кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике Елизавета Шешминцева и чемпион мира по боксу, мастер спорта России Роман Андреев продемонстрировали разные несложные упражнения. Зрители получили заряд бодрости и отличного настроения на целый день.

Спортивное мероприятие прошло в рамках проекта «Марафон зарядок», организованного общероссийским движением «Здоровое Отечество». Целью проекта является популяризация здорового образа жизни и возрождение традиции ежедневной зарядки.

Затем все собрались в зрительном зале на Урок мужества. Участники специальной военной операции Леонид Соболев и Артур Мигунов поделились своими историями и ответили на вопросы зрителей.