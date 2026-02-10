Урок мужества провели в Серебряно-Прудской школе имени маршала Чуйкова

В стенах Серебряно-Прудской школы имени маршала Чуйкова прошел Урок мужества. Встреча была приурочена к трагической и одновременно героической дате — 31-й годовщине последнего боя разведывательной группы «Малина».

«Главным героем стал старший лейтенант Сергей Фирсов, чье имя вписано в историю морской пехоты России. 7 февраля 1995 года в Грозном разыгралась драма, ставшая примером беспрецедентного мужества. Четверо морских пехотинцев во главе с Сергеем Фирсовым оказались на острие атаки. В течение четырех часов они удерживали превосходящие силы противника — против горстки бойцов выступили сотни боевиков. Разведчики отказались от предложения сдаться, выбрав бой до последнего вздоха и последнего патрона», — рассказали организаторы.

Своей гибелью группа «Малина» сорвала планы врага: бойцы успели предупредить основной батальон о засаде, тем самым сохранив десятки жизней своих товарищей. Весь состав группы был награжден посмертно, а Сергею Фирсову было присвоено звание Героя Российской Федерации. Особую атмосферу мероприятию придали почетные гости — сослуживцы героя, полковники 55-й дивизии морской пехоты Игорь Алешин, Игорь Попов, Виктор Курбатов и Янина Петрова.

В рамках встречи отметили волонтеров, которые сегодня помогают бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Одной из них стала школьный повар Татьяна Парменова. В свободное от работы время она готовит сухие пайки для фронта. Ее домашние блюда бойцы с благодарностью называют «Обедами для Победы».