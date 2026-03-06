Урок мужества провели в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» в Чехове

Школьники встретились с участниками специальной военной операции и ознакомились с уникальными экспонатами, представленными на новой выставке «Герои СВО». Экскурсию для учеников школы № 1 провели сотрудники музея-усадьбы.

Выставка разнообразна и состоит из нескольких разделов. Она начинается с серии плакатов о причинах начала специальной военной операции. Гости также увидели серию работ художника Сергея Марченко «Уголь Донбасса. Лица Победы», военные артефакты, предоставленные духовенством монастыря «Вознесенская Давидова Пустынь», стенд, посвященный операции «Труба» в Судж, экспонаты от волонтерских организаций «Чеховская кашеварочка» и «Горячие сердца».

Для школьников провели урок мужества. О своем боевом пути ребятам рассказали ветераны СВО из Чехова — Николай Трофимов, Дмитрий с позывным Хорват и Роман Балабаев.

«Будущее нашей страны — оно не в наших руках, мы свою работу уже сделали. Будущее страны — в ваших руках. Потому что, когда закончится война, закончиться нашей победой, я уверен, важно будет то, кто эту страну будет дальше вести», — обратился к ребятам Дмитрий.

Хорват — один из тех, кто участвовал в уже ставшей легендарной операции «Труба» под Суджей. Вместе с товарищами он пробрался по газопроводу длиной 14 километров в тыл врага. Еще один ветеран СВО — Роман Балабаев — служил в мотострелковых войсках на Артемовском направлении. Во время одного из штурмов Роману нужно было выбить противника с участка. Группа попала под вражеский обстрел. «Прикрывая ребят, уводя их с линии боевого соприкосновения, заметил еще несколько дронов, которые летели на нас, укрылся в кустах и увидел мину. Подорвался на мине», — рассказал ветеран СВО.