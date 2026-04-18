Урок мужества провели в Химках

16 апреля в гимназии № 9 Химок прошел открытый урок, посвященный Дню специалиста по радиоэлектронной борьбе. Участниками встречи стали школьники, их родители, педагоги и почетные гости, а с приветственным словом к собравшимся обратилась муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Инна Монастырская.

Инна Монастырская подчеркнула, что сегодня особенно важно рассказывать молодежи о современных родах войск, о том, какую роль играют знания, инженерная мысль и технологическое развитие в защите страны. Она отметила, что такие уроки формируют уважение к службе Отечеству и понимание того, что сила России — не только в мужестве, но и в интеллектуальном потенциале.

В ходе мероприятия ребятам рассказали, как формировался этот род войск, какие задачи он выполняет и почему радиоэлектронная борьба сегодня считается одним из ключевых направлений обеспечения безопасности страны. Учащиеся узнали, что история подразделений РЭБ в России начинается еще в начале XX века, а профессиональный праздник специалисты отмечают 15 апреля — в честь создания первых подразделений радиоразведки и подавления связи противника. Отдельное внимание на уроке уделили роли специалистов радиоэлектронной борьбы в ходе специальной военной операции.

Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов отметил, что сегодня, когда характер военных действий меняется и все большую роль играют технологии, особенно важно понимать значение таких направлений, как радиоэлектронная борьба. Он добавил, что наши военнослужащие в ходе СВО защищают интересы страны, и мы должны воспитывать у молодежи уважение к их труду и подвигу.