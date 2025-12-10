Урок мужества провели для волонтеров и молодогвардейцев Балашихи

Встреча прошла в День героев Отечества и стала частью проекта «Урок СВОим». Участник местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Вячеслав Мамаев поделился с подрастающим поколением личными историями из зоны боевых действий.

Школьникам также продемонстрировали разборку и сборку автомата. Все желающие могли попробовать повторить действия инструкторов и закрепить навыки на практике.

«Ребята вживую видят своих героев и начинают понимать, что такое героизм. Мы должны знать историю своей страны и чтить ее защитников», — сказал Вячеслав Мамаев.

На уроке мужества присутствовал также депутат окружного совета Антон Орешков. «Мы собрались в молодежном центре, чтобы пообщаться с участником спецоперации и дать возможность ребятам напрямую задать интересующие вопросы. Такие встречи очень важны, поэтому мы стараемся проводить их чаще», — отметил он.

Ассоциация ветеранов СВО заработала в Балашихе в марте 2025 года. Ее участники могут рассчитывать на комплексную поддержку для себя и своей семьи, включая трудоустройство, медицинскую, психологическую и юридическую помощь. Вступить в Ассоциацию могут все участники СВО. Для этого необходимо обратиться в организацию, которая расположена в Балашихе на Московском проезде, 13.