Урок мужества провели для учеников школы «Солнечная» в Солнечногорске

Члены местного отделения «Боевое Братство» и Ассоциации ветеранов спецоперации Иван Воронков и Жан Фрекауцан посетили школу «Солнечная» в Солнечногорске. Для учащихся старших классов они провели урок мужества.

Гости рассказали школьникам об их боевых буднях, дружбе и взаимовыручке. Встреча прошла в формате живого диалога, где каждый мог задать вопрос, поделиться своими переживаниями и выразить слова поддержки.

«Уроки мужества — это не просто формальным мероприятия, а важный шаг в формировании гражданской позиции школьников, воспитании у них чувства долга и ответственности перед своей страной. Такие встречи помогают молодому поколению понять истинную цену мира и свободы», — подчеркнул член Солнечногорского отделения «Боевое Братство» и Ассоциации ветеранов СВО Жан Фрекауцан.

Подобные патриотические мероприятия проводят в школах в Солнечногорске регулярно.