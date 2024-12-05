Урок мужества провели для учащихся Богородского округа в Ногинске

Урок мужества провели 5 декабря — в день начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Перед учащимися выступили ветераны боевых действий и участник специальной военной операции.

Ребятам показали фильмы, посвященные историческим событиям России. Боец специальной военной операции рассказал школьникам о роли наставников в его жизни и о том, на кого стоит равняться.

«Российские солдаты и офицеры в разные исторические времена героически отстаивали независимость, свободу и самобытность Родины. Великая Отечественная война, война в Афганистане, Чечне, а затем и в последующих горячих точках затронули судьбы сотен тысяч людей. Наш долг — не забывать о тех, кто, столкнувшись с беспощадностью войны, принял огонь на себя, не вернувшись с поля боя. Наш долг — чтить тех, кому удалось выжить, вернуться и показать пример бесстрашия», — сказал председатель Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.

5 декабря отмечается одна из важнейших дат в истории Великой Отечественной войны — начало контрнаступления советских войск в битве под Москвой. В этот день 1941 года Красная армия начала контрнаступление по широкому фронту от Калинина (ныне — Тверь) до Ельца. Результатом операции стал разгром немецко-фашистских войск под Москвой и отбрасывание передовых частей вермахта от столицы Советского Союза.

Уроки мужества в подобном формате способствуют не только углублению знаний о родном крае, но и формированию патриотического сознания среди молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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