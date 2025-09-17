Урок мужества провели для школьников в Богородском округе

Школьники из 5 «В» класса Центра образования № 21 в Богородском округе получили уникальную возможность пообщаться с бойцом специальной военной операции. Ребята встретились с руководителем Ассоциации ветеранов СВО Антоном Ивановым, который рассказал о своем опыте службы на фронте.

Антон ушел в зону специальной военной операции в июне 2023 года. Ранее он работал в ТУ № 6 «МОСОБЛПОЖСПАС» и был начальником караула. На фронте он выполнял обязанности фельдшера эвакуационной группы и инструктора по тактической медицине. Награды, полученные им за время службы, подтверждают его мужество и профессионализм.

На встрече со школьниками ветеран рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются военные, о подвиге своих сослуживцев и важности помощи в критические моменты. Ребята внимательно слушали, активно задавали вопросы и выражали искреннюю благодарность за возможность узнать о настоящих героях. Эта встреча оставила глубокий след в сердцах школьников, научив их ценить героизм и преданность Родине.

Антон Иванов не впервые посещает учебное заведение. В прошлом году он пришел с боевым другом, собакой Джеком, что также произвело положительное впечатление на детей.

Отметим, что школьники активно участвуют в благотворительных акциях и проектах в помощь солдатам. Такие мероприятия формируют у молодежи чувство ответственности и гордости за защитников страны, вдохновляя их на активные действия ради будущего.