Урок мужества провели для школьников в Богородском округе

Патриотическая встреча, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Центре образования № 2. Член Союза пенсионеров Людмила Люлинецкая рассказала ребятам о трудном военном времени, о подвигах наших солдат, о тружениках тыла, о детях-героях, принимавших участие в боевых действиях.

Урок мужества провели депутаты Богородского округа совместно с Ногинским отделением «Союза пенсионеров Подмосковья», местными отделениями Ассоциации ветеранов СВО и «Молодой гвардии Единой России»

Вспомнили и наших земляков — героев Советского Союза, уроженцев Богородского округа. Молодогвардейцы исполнили песни и стихи военных лет. А ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Владимир Романов-Кудрявцев рассказал о георгиевской ленте, которая является символом народного единства, памяти о событиях Великой Отечественной войны, знаком благодарности героям и скорби о солдатах и офицерах, павших на фронтах за свободу Родины.

Также в мероприятии принял участие заместитель председателя совета депутатов Богородского округа Павел Ермилов. Он поздравил всех с праздником и рассказал о своих предках — героях Великой Отечественной войны братьях Ермиловых, именем которых названа одна из улиц рабочего поселка имени Воровского.

В завершении мероприятия всем участникам вручили на память георгиевскую ленточку.

«И в далекие годы Великой Отечественной, и сейчас ребята идут защищать Родину, не жалея жизни, мужественно сражаются за победу справедливости, за наше Отечество. Мы никогда не забудем подвиг наших дедов и прадедов, всегда будем примером для своих детей. Очень важно рассказывать детям о подвигах и славе предков», — отметил Павел Ермилов.