Урок мужества провели для школьников в Балашихе

Мероприятие в гимназии № 1 провел участник специальной военной операции и ветеран боевых действий. Урок мужества был приурочен ко Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, который ежегодно отмечается 8 ноября.

На встрече школьники узнали о значении этого памятного дня, о том, какую опасность несет профессия сотрудников органов внутренних дел, а также о том, какой вклад они вносят в обеспечение безопасности общества. Особое внимание было уделено рассказам о примерах мужества и самоотверженности правоохранителей, которые, рискуя собственной жизнью, защищают граждан и борются с правонарушениями.

Урок стал не только информативным, но и позволил ребятам задуматься о трудностях этой профессии и о тех качествах, которые необходимы для успешной службы в органах внутренних дел — мужестве, ответственности, стойкости и патриотизме.

День памяти погибших сотрудников органов внутренних дел России служит напоминанием о тех, кто отдал жизнь, выполняя свой долг и защищая общество. Такие мероприятия помогают молодому поколению осознать значимость героизма и преданности своей профессии, воспитывая уважение и чувство благодарности к защитникам правопорядка.