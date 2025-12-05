Урок мужества провели для кадетов и юнармейцев в Подольске

В преддверии Дня Героев Отечества, который в России отмечают 9 декабря, в школе № 18 имени Подольских курсантов прошло масштабное патриотическое мероприятие. Для ребят провели урок мужества памяти участника СВО Дмитрия Тараева и экскурсию, посвященную подвигу подольских курсантов.

Участниками стали более 50 кадетов Росгвардии, юнармейцев и сотрудников ведомства. Программа началась с экскурсии по музею Подольских курсантов в первом корпусе школы. Ее провели старшеклассники для пятиклассников, недавно принявших кадетскую присягу, а также для сотрудников Росгвардии. Юные экскурсоводы подробно рассказали о боевом пути подольских курсантов, их самоотверженности и вкладе в защиту Москвы осенью 1941 года.

Во втором корпусе школьники организовали урок мужества в музее, посвященном Дмитрию Тараеву. В 2023 году он героически погиб при выполнении боевого задания. Ученики проследили жизненный путь героя с детских лет, узнав, как формируется характер настоящего героя: через воспитание, выбор призвания и верность долгу.

Перед ребятами выступил врио начальника Подольского ОВО, майор полиции, офицер‑наставник кадетских классов Росгвардии Евгений Зубков. Он участвовал в двух Чеченских кампаниях, награжден медалью Суворова, в настоящее время работает с молодежью. Кадеты и юнармейцы задавали гостю вопросы о военной службе, работе правоохранителей, мотивации и нравственных ориентирах. Особенно живо обсуждались темы выбора профессии и понимания воинского долга.

«Спросила, как происходит профессиональное развитие сотрудника силовых структур. Мне ответили, что нужно знать множество правовых актов, постоянно углублять знания и подкреплять их практикой. Важно не просто заучивать нормы, а понимать их смысл и уметь применять в сложных ситуациях. Это требует дисциплины, но именно так формируется настоящий профессионализм», — сказала ученица кадетского класса Росгвардии Дарья Сокол.

Евгений Зубков подчеркнул, что вне времени остаются ключевые качества защитника Отечества: доблесть, мужество и готовность к самопожертвованию. Он отметил, что героизм — это не только подвиги на поле боя, но и ежедневная работа над собой, ответственность за товарищей и верность присяге.