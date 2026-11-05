Урок мужества провел ветеран СВО в поселке Уваровка Можайского округа

Максим Грабовский — дважды кавалер ордена Мужества, ветеран СВО, сапер и штурмовик. Сейчас он работает в Едином дорожно-транспортном центре и благоустраивает Можайский округ.

Он участвовал в командировках в африканские республики. После серьезного ранения и восстановления получил предложение от командира продолжить службу и согласился. На СВО попал практически с самого начала — с марта 2022 года. В зоне спецоперации прошел путь от работы в бронегруппе и разминирования до командования подразделениями в штурмовом отряде.

Сейчас ветеран вернулся в родной город. К своей технике — маленькому красному трактору — он относится по-доброму, даже наклеил на него глаза, чтобы поднимать настроение людям. У Максима Грабовского есть жена, две дочери и внучка. Сейчас он учится в престижном учебном заведении, и его новая профессия также будет связана со служением людям.

На уроке школьники слушали историю героя и задавали вопросы. По завершении встречи активисты, которые плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи, были отмечены и награждены небольшими презентами. Сейчас ребята уже начали изготавливать вторую маскировочную сеть.

«Это действительно хорошее подспорье для ребят в условиях боевых действий, вы делаете по-настоящему важную работу», — отметил Максим Грабовский, обращаясь к юным помощникам.