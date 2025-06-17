Урок мужества прошел в Центре поддержки участников СВО в Серпухове

В Серпухове в Центре поддержки участников СВО и их семей 17 июня прошел урок мужества для подростков из лагеря труда и отдыха при Центре профориентации и трудоустройства молодежи. Встреча с защитниками Родины дала ребятам редкую возможность услышать из первых рук о жизни и службе на передовой.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Серпухова Александр Худобкин, доброволец с позывным «Ровный», который служит под Курском, медицинский доброволец «Сова», оказывающая помощь раненым в госпитале, военнослужащий Альберт, а также директор Центра профориентации и трудоустройства молодёжи Надежда Еремина.

Гости рассказали о себе, выполнении боевых задач и повседневной жизни в зоне СВО, открыто ответив на все вопросы участников. Это позволило молодежи получить полное представление о службе на передовой.

В завершение ребята написали письма защитникам на фронт, выразив слова поддержки и благодарности — таким образом они поддержали боевой дух солдат и напомнили им о тех, ради кого они сражаются.

Кроме того, местные организации собрали гуманитарную помощь, которую доброволец «Ровный» доставит своим товарищам в Курскую область. По его словам, бойцы очень ценят письма и посылки от жителей Серпухова, так как это помогает им чувствовать связь с домом и значительно повышает моральный дух.