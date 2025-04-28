Урок мужества прошел в центральной библиотеке в Дмитрове

Тематическое занятие, посвященное теме патриотизма и преемственности поколений, организовали активисты отделения партии «Единая Россия» в Дмитрове. Также на встрече показали документальный фильм.

Участниками мероприятия стали глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин, ветераны спецоперации Владимир Гасков и Сергей Горшенев, общественники, волонтеры, депутаты, юнармейцы и кадеты.

Собравшимся рассказали о том, какие события проводят в этом направлении в Дмитрове. Также поговорили о поддержке участников СВО.

«Гуманитарная помощь бойцам, забота об их семьях — все это укрепляет дух наших защитников. Я видел, как бережно они хранят детские письма и рисунки, которые им отправляют из тыла. Воины украшают ими свои блиндажи. Для них это напоминание о том, что в них верят и ждут!» — прокомментировал Иван Курданин.

Также Владимир и Сергей поделились с участниками встречи своими историями. Кроме того, гостям библиотеки показали фильм «Перемиловская высота» о ключевых событиях ноября-декабря 1941 года. Его прокомментировал муниципальный депутат Роман Сунгуров.