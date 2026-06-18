Урок мужества прошел в социальном комплексе в Химках

14 июня в многофункциональном социальном комплексе «Восход» в Химках состоялся урок мужества под названием «Русские вперед». Организаторами выступили члены химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции.

Среди гостей были активисты «Молодой гвардии», представители ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» и воспитанники военно‑патриотического объединения «Сова». Лекцию о патриотизме и любви к Родине провел лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.

«Патриотизм — это не громкие слова. Это конкретные дела: готовность защищать своих близких, знание основ безопасности, умение действовать в критической ситуации. Сегодня ребята не просто слушали — они учились. Учились помогать, защищать, не паниковать. Это и есть настоящая школа мужества. Ветераны СВО поделились своим реальным опытом», — поделился Владислав Степушин.

Для участников подготовили несколько практических блоков. Детей познакомили с основами обращения с оружием: разборка и сборка автомата, приготовление к бою, прицеливание и правила безопасности. Также обучали тактической медицине: как правильно накладывать жгут и турникет, останавливать кровотечение и эвакуировать раненого из опасной зоны.

Кроме того, в теоретической части обсудили порядок действий при угрозе атаки беспилотников, правила поведения при обнаружении подозрительных предметов и признаки вовлечения в деструктивную деятельность через интернет. Особое внимание уделили методам противодействия вербовщикам и алгоритму действий при попытках набора.

Урок «Русские вперед» вошел в систему патриотической работы, которую проводят в Химках совместно с ветеранами спецоперации, общественными организациями и молодежными активистами. Планируется в будущем регулярно проводить подобные встречи в разных микрорайонах округа.

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