«Урок мужества» прошел в школе № 9 в Чехове

На встречу с учениками пришли ветеран СВО и представители местного отделения партии «Единая Россия». Мероприятие приурочили к 82-й годовщине победы в Сталинградской битве.

Ребятам рассказали о разгроме советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. Ветеран специальной военной операции Николай Трофимов напомнил о важности чтить историю Отечества и помнить о подвиге своих предков.

«Сегодняшний „Урок мужества“ стал важной частью нашей работы по сохранению исторической памяти. Такие мероприятия помогают молодому поколению осознать величие подвига советского народа и воспитывают чувство гордости за нашу Родину. Для этого партией „Единая Россия“ в нашем округе реализуется проект „Историческая память“, — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии Константин Безрукавый.

«Урок мужества» — это тематическое мероприятие, которое направлено на воспитание у обучающихся благодарной памяти о простых советских людях, победивших фашизм, чувства гордости за свою страну. Ранее такие встречи со школьниками проводили ветераны Великой Отечественной войны, сейчас — герои СВО.