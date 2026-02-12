Урок мужества прошел в школе № 5 Раменского округа

Раменская школа № 5 вновь стала площадкой для проведения «Урока мужества». На этот раз встречу с подрастающим поколением организовали представители Ассоциации ветеранов СВО Раменского округа, трансформировав традиционную лекцию в интерактивное погружение в мир воинской службы и гражданской безопасности.

Ветераны СВО не ограничились рассказами о военных подвигах. Они провели с детьми разговор на важные темы: правила поведения в опасных ситуациях, противодействие мошенничеству, основы первой доврачебной помощи, а также задачи российских военнослужащих на передовой.

«Особый восторг у школьников вызвало практическое занятие. Ребята получили уникальную возможность не просто увидеть, но и примерить настоящую воинскую амуницию: тяжелый шлем, бронежилет, а также знаменитый „костюм лешего“ — специальное маскировочное снаряжение. Тактильные ощущения, возможность „примерить на себя“ роль защитника Родины, вызвали шквал эмоций и вопросов», — сообщили организаторы.