Урок мужества прошел в школе № 16 в Серпухове

В гости к школьникам пришел заместитель руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин. После беседы ребята поучаствовали в практических занятиях.

Мероприятие, организованное при поддержке депутата Вячеслава Орехова, стало частью проекта «Наставник Z» в рамках региональной программы «Успех в единстве поколений»

Александр Худобкин рассказал учащимся о своем жизненном опыте. Поговорили о том, что значит — защищать Родину, и почему это должно стать честью для каждого настоящего мужчины и патриота.

Такие регулярные встречи с подрастающим поколением очень важны. Они помогают передавать опыт напрямую — от тех, кто прошел серьезные испытания, к тем, кто только начинает взрослую жизнь. Беседы о настоящих ценностях помогают воспитывать в детях любовь к Отечеству.

На практическом занятии президент Федерации ММА Максим Гузовский показал школьникам комплекс физических упражнений, а затем ученики освоили базовые навыки оказания первой помощи.