Урок мужества прошел в школе № 10 в Чехове

Школьникам показали видеоролик, посвященный Великой Отечественной войне и СВО. Ребята задали участникам спецоперации множество вопросов. Молодежь интересовало, что помогает сохранить боевой дух, какой опыт нужно передать подрастающему поколению, какие талисманы у бойцов. Ребятам рассказали, что после выхода фильма «Чебурашка» мировой прокат отказался показывать киноленту. Наши бойцы решили поддержать любимого персонажа. Чебурашка давно стал символом Вооруженных Сил, и многие военнослужащие носят нашивки с этим героем.

«Сейчас нам как никогда важно сохранить связь поколений. Встречаясь с ребятами, видишь, как с каждой минутой у них растет интерес к рассказам бойцов, к событиям и истории, которая пишется на их глазах», — отметил Михаил Собакин.