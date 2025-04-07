Урок мужества прошел в новом реабилитационном центре во Фрязине

Мероприятие для сотрудников центра «Исток-Орто» провели глава муниципалитета Дмитрий Воробьев, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Какушкин, генеральные директора компаний «Исток-Аудио» и «Исток-Орто» Иван Климачев и Алексей Раков. На встрече обсудили ряд вопросов, касающихся деятельности центра и поддержки участников спецоперации.

В прошлом году реабилитационный центр «Исток-Орто» функционировал еще не в полную мощность, тем не менее, удалось оказать специализированную помощь 224 бойцам СВО. Сегодня центр значительно расширяет свою деятельность, вводит полный необходимый спектр медицинских услуг и возможность стационарного наблюдения.

Специалисты применяют комплексный подход к высокофункциональному протезированию и реабилитации, позволяя людям с ампутациями нижних конечностей вновь обрести независимость, качество жизни и уверенность в своих силах.

Ветераны СВО могут воспользоваться электронным сертификатом для приобретения протезов, поскольку «Исток-Орто» входит в перечень организаций, осуществляющих протезирование с доплатой фонда «Защитники Отечества» до предельной стоимости технического средства реабилитации.

Кроме того, центр занимается оснащением квартир участников СВО автоматизированными системами. Только в прошлом году более 1000 квартир по всей стране были оборудованы силами предприятия.

На встрече наметили совместные планы на будущее по оказанию всесторонней поддержки ветеранам, чтобы участники СВО получили полноценную всестороннюю самореализацию после возвращения домой.