Урок мужества прошел в гимназии в Богородском округе

Встреча началась с того, что писательница показала ребятам предметы семейной гордости — письма с фронта дедушки, его военный билет, орден Красного знамени. В гимназии тоже есть свой музей. Благодаря родителям учащихся и ребятам он пополняется экспонатами военных лет, ведь Великая Отечественная война действительно коснулась всех, и в домах есть настоящие реликвии.

Гимназисты познакомились с новым сборников рассказов «Солдатские истории». Книга рассказывает о тех, кто сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции, о защитниках Родины. Ребята, затаив дыхание, слушали рассказы «Чудеса спасения», «Опорный пункт». Автор пояснила значение некоторых выражений и слов, встречающихся в тексте: кто такие штурмовики, что значит — «зайти за ленточку», что обозначают слова «зеленка», «баба-яга», «нора». Книга вызвала неподдельный интерес у юных слушателей, они всей душой переживали за героев рассказов. В завершении встречи писательница ответила на вопросы ребят и передала книги в дар школьной библиотеке.