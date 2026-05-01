Урок мужества о годовщине чернобыльской аварии прошел в Химках

26 апреля 1986 года произошла крупнейшая радиационная катастрофа в истории человечества. Ликвидаторы последствий аварии — пожарные, военные, инженеры, врачи — ценой своего здоровья и жизни остановили распространение смертельной радиации. Их подвиг навсегда останется в памяти народа.

Владислав Степушин отметил: «Чернобыль — это не просто дата в календаре. Это история обычных людей, которые сделали невозможное. Они не думали о наградах, они просто пошли и закрыли собой страну от беды. Наш долг — рассказывать об этом детям. Чтобы они знали: герои живут не только в прошлом, герои — это те, кто рядом».

Участникам мероприятия рассказали о событиях той страшной ночи, о подвиге пожарных, первыми вступивших в бой с радиацией, о строителях, возводивших саркофаг над четвертым блоком, о врачах, спасавших пораженных. Школьники узнали о масштабах трагедии и о том, какой ценой удалось избежать еще более страшных последствий.

Депутат Химок Евгений Иноземцев добавил, что такие мероприятия помогают молодежи понять, что мужество и самоотверженность не зависят от времени и обстоятельств.