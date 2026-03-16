Урок мужества о фильме «Офицеры» прошел в Солнечногорске

В Менделеевской школе корпуса «Ржавки» в Солнечногорске прошла встреча с учениками восьмых классов. Темой беседы стал фильм «Офицеры», которому исполнилось 55 лет.

С восьмиклассниками общались депутат окружного совета, член «Единой России» Владимир Недвежаев и участник Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Дмитрий Кожевников. Они рассказали про историю создания картины и ее культурный смысл.

Гости провели параллели между сюжетом кино и текущими событиями. Они объяснили, как бойцы сейчас защищают страну в зоне специальной военной операции. Также на уроке говорили о важности единства и взаимовыручки.

«Фильм старый, а мысли в нем вечные. Про честь, про долг, про семью. Ребята смотрели с таким интересом, будто это современная премьера. Значит, память жива», — поделился Владимир Недвежаев.