«Урок мужества» ко Дню защитника Отечества прошел в школе № 9 в Лобне

В школе № 9 городского округа Лобня в рамках акции «Тепло для героя» прошел «урок мужества», посвященный Дню защитника Отечества. На встречу с ребятами приехали участники специальной военной операции.

Защитники рассказали учащимся о том, как проходят будни на фронте, и о подвигах бойцов. Школьники узнали множество историй из военной жизни. Помимо этого, гости встречи побеседовали с учащимися школы № 9 о современных технологиях, которые используют в армии, о роли дисциплины и военной подготовки для солдата.

Ребята передали защитникам письма со словами поддержки для бойцов, находящихся сейчас в зоне специальной военной операции.

Отметим, что подобные встречи помогают формировать в подрастающем поколении чувство патриотизма, любви к Родине и ее истории, укрепляют связь между поколениями.

Условия для качественного обучения созданы в образовательных учреждениях при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Особое внимание уделяют научно-исследовательской деятельности и патриотическому воспитанию.