Урок мужества ко Дню защитника Отечества прошел в гимназии в Воскресенске

Патриотическое мероприятие было организовано в рамках проекта «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия». Во встрече участвовали ученики шестых и седьмых классов гимназии № 1.

Со школьниками пообщались руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура, ветеран боевых действий в Афганистане, командир вертолета Ми-8, кавалер ордена Красной Звезды Василий Савельев, глава отделения общественной организации «Боевое братство», мать погибшего героя Наталья Ахметова и ветеран пограничной службы Александр Черепанов.

Разговор шел о людях, для которых понятия чести и долга — не просто красивые слова. На сцене звучали проникновенные стихи, а школьный хор исполнил «Балладу о борьбе». Гости поделились с учащимися воспоминаниями о событиях в Афганистане и рассказали истории героев и их родных.