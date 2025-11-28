Урок мужества ко Дню военной присяги прошел в Химках

Мероприятие было организовано на площадке многофункционального социального комплекса «Восход» с участием представителей общественности и депутатского корпуса. Его ключевой целью стало патриотическое воспитание подрастающего поколения и разъяснение смысла воинской службы.

В рамках события состоялась тематическая лекция в школе «Наследие», где аудиторию познакомили с историей ратного труда и примерами героизма военнослужащих России. Акцент был сделан на подвигах современных российских солдат и офицеров в зоне СВО.

«История военной присяги уходит своими корнями в глубокую древность, но в ее основе всегда лежало одно — священное обещание защищать свою землю и свой народ. Этот день напоминает нам о том, что служение Отечеству — это не только почетная обязанность, но и величайшая честь. С принятием присяги каждый воин становится частью многовековой истории защиты нашей страны, принимая на себя ответственность за ее будущее», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Народный избранник Глеб Демченко добавил, что важно всегда помнить и чтить тех, кто стоит на страже Отечества, и тех, кто своей жизнью и службой подает пример беззаветной преданности Родине.

«Патриотические мероприятия, особенно в наши дни, имеют колоссальное значение для воспитания молодежи. Они позволяют сформировать глубокое понимание смысла присяги, важности воинской службы и любви к Родине. Это живой урок мужества, который учит юное поколение ответственности, дисциплине и готовности защищать свою страну», — сказала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.