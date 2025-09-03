Урок мужества ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Можайске

Урок мужества ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошел в школе № 3 в Можайске. Социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова и ветеран, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев рассказали ребятам о том, почему именно эта дата является памятной для России.

Дату установили после трагических событий в Беслане в 2004 году. Тогда боевики целых три дня удерживали более тысячи человек, в основном детей и женщин. Ветеран СВО подробно рассказал ребятам, что нужно делать в подобных случаях.

«Главное — не паниковать. Хладнокровие помогает трезво оценить обстановку и принять верное решение. Немедленно покинуть небезопасное место, если это возможно. Немедленно сообщить о происшествии взрослым, учителям или правоохранительным органам, если вы стали первым свидетелем чрезвычайной ситуации», — подчеркнул ветеран спецоперации.

Школьникам напомнили, что нельзя поддерживать связь с незнакомцами в интернете, которые предлагают за деньги совершить теракт.

«Подобные уроки — это не просто дань памяти. Это важнейшая работа по воспитанию активной гражданской позиции и патриотизма у нашей молодежи. Наша цель — научить подрастающее поколение не только помнить о трагедиях, но и знать, как действовать в критической ситуации, как обезопасить себя и помочь окружающим», — рассказали организаторы урока мужества.