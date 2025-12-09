Урок мужества ко Дню героев Отечества прошел в школе № 18 в Серпухове

В школе № 18 в Серпухове провели патриотическое мероприятие «Историческая память» ко Дню героев Отечества. В нем приняли участие ветераны афганской и чеченской кампаний, а также специальной военной операции.

Гостями мероприятия стали депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, директор школы № 18 Мария Арсеньева, руководитель приемной партии «Единая Россия» Вадим Моторин.

Участники встречи отметили, что День героев Отчества играет ключевую роль в современной России. Школьники подчеркнули, что важно помнить о подвигах защитников. Совместно с ветеранами они поговорили о ценностях, которые формируют настоящих патриотов.

В администрации Серпухова добавили, что «Уроки мужества» в таком формате планируют сделать традиционными, чтобы передавать опыт старших поколений молодежи и укреплять связь времен.