Урок мужества ко Дню героев Отечества прошел в Балашихе

В гимназии № 1 имени Героя Российской Федерации Баландина прошел урок мужества, посвященный Дню героев Отечества. В мероприятии приняли участие Герой России и руководитель Ассоциации ветеранов СВО Балашихи Иван Клещерев, депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов, директор гимназии Анна Скоропупова, ветераны специальной военной операции, а также молодогвардейцы, юнармейцы и школьники.

В своем выступлении Тарас Ефимов подчеркнул, что Герой — это человек, который доказал свою верность Родине делом.

«Для детей особенно важно слышать такие примеры, ведь формирование личности происходит через события и людей, которых они встречают на своем пути», — отметил Ефимов.

Программа урока включала рассказ об истории праздника, занятия по основам военной подготовки, оказанию первой медицинской помощи, а также отработку навыков сборки и разборки автомата. В рамках мероприятия прошла инаугурация президентов двух корпусов гимназии: старшеклассники, избранные на школьном голосовании, официально вступили в свои полномочия.

Одна из центральных фигур встречи — десятиклассник и командир юнармейского отряда Серафим Акаямов — поделился личной мотивацией заниматься военной подготовкой.

«Мой отец — военный, старший брат служит в зоне СВО. С детства они учили меня военной подготовке. Такие уроки важны, так как базовые знания по медицине и обращению с оружием могут пригодиться каждому», — рассказал Серафим Акаямов.

Регулярные встречи с ветеранами и героями помогают школьникам осознавать значимость сохранения исторической памяти и воспитывать уважение к подвигам предшествующих поколений.