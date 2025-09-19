Урок мужества к годовщине освобождения Брянска прошел в Химках

В химкинском клубе «Активное долголетие» состоялся урок мужества, посвященный годовщине освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие прошло в рамках общегородской патриотической программы «Успех в единстве поколений».

В мероприятии приняли участие школьники, их родители, педагоги и ветераны.

«Я считаю, что проведение таких мероприятий, объединяющих разные поколения, — это наш долг. Мы должны сохранять историческую память о таких великих событиях, чтобы наши дети знали, какой ценой была завоевана победа, и гордились своей страной и ее героями», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

В программе встречи была подробная лекция о Брянской наступательной операции 1943 года, которая стала важным этапом битвы за Днепр и приблизила окончательный разгром врага. Исторический экскурс дополнило выступление члена Ассоциации СВО Владислава Степушина, который рассказал о современном служении Отечеству.

«В Химках с самого начала СВО организован мощный центр сбора гуманитарных грузов для наших бойцов. За это время благодаря неравнодушию жителей добровольцы смогли передать на передовую уже более 50 тонн гумпомощи. Это наш общий вклад в победу, и эта работа не останавливается ни на день», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Как отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина, такие мероприятия объединяют химчан разных возрастов вокруг общих ценностей — любви к России, уважения к истории и культуре страны.