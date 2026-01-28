Урок мужества к 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда прошел в Химках

27 января в школе № 30 в Химках прошел урок мужества, посвященный 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Мероприятие было организовано в школьном музее воинской и боевой славы в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

В этот день во всех школах Подмосковья вместо традиционного звонка прозвучали первые такты Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича — произведения, ставшего символом несгибаемой стойкости ленинградцев. Руководитель музея Александр Титенок рассказал ученикам о событиях блокады, о взаимопомощи и надежде, которые помогали людям выживать в нечеловеческих условиях.

Особым гостем урока стал кавалер медали «За отвагу», ветеран СВО Владислав Степушин, который поделился с ребятами личным опытом службы, рассказал о полученном ранении и своей нынешней работе по поддержке бойцов.

«Этот урок мужества показал, как стал ярким примером того, как историческая память живет в сердцах людей. Благодаря музыке, рассказам героев и особой атмосфере школьники по‑настоящему почувствовали, каким великим был подвиг ленинградцев», — отметила депутат Татьяна Кавторева.

Мероприятие стало частью системной работы по патриотическому воспитанию молодого поколения.