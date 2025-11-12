Урок мужества для воспитанников детского сада провели ветераны СВО во Фрязине

В детском саду № 3 состоялся тематический урок мужества, организованный при участии представителей Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Бойцы, пришли к самым маленьким жителям Фрязина, чтобы не просто рассказать о патриотизме, а показать его на живом примере.

Они сообщили детям о доблести, мужестве и чести, о значении защиты Родины и о том, что такое быть настоящим солдатом.

«Особый восторг у детей вызвала демонстрация элементов армейского снаряжения — возможность прикоснуться к бронежилетам, каскам, рассмотреть полевую форму и узнать о ее назначении вызвала интерес и множество вопросов. Воспитанники детского сада, в свою очередь, не только внимательно слушали, но и активно участвовали в тематических играх», — сообщили в дошкольном учреждении.

В состязаниях «Кто сильнее?» и «Меткие стрелки» дошкольники проявили свои способности, а по итогам игр каждый маленький участник получил памятную медаль. Кульминацией встречи стал момент обмена подарками. Дошкольники вручили гостям рисунки.

Также дети сплели маскировочные сети, украсив их разноцветными лентами и лоскутками. В конце дня детский сад организовал сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.