Урок мужества для студентов прошел в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск в колледже «Подмосковье» прошел урок мужества для студентов, обучающихся по направлениям спасательного дела и медицины. Гостем мероприятия стала военный корреспондент и член Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Лина Корсак.

Встреча проходила в формате открытого диалога. Будущие специалисты задавали вопросы о наградах, выборе позывного и мотивации служить. Лина Корсак подчеркнула, что такие беседы способствуют формированию понимания роли каждого гражданина в защите интересов государства.

«Подобные мероприятия позволяют молодежи соприкоснуться с героическим прошлым и настоящим своей Родины, вдохновляясь примерами тех, кто проявил мужество и стойкость на полях сражений», — сказал руководитель Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Иван Цыбуля.

Напомним, что участники СВО и их семьи в Солнечногорске могут получить юридическую и психологическую поддержку в Ассоциации ветеранов СВО. Она расположена по адресу: улица Красная, дом № 22 А, ТЦ «Солнечный», 1 этаж.