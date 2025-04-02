Урок мужества для сотрудников машиностроительного завода прошел в Воскресенске

Глава Воскресенска Алексей Малкин, руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура и участники организации посетили завод «Машиностроитель». Гости побеседовали с работниками предприятия о патриотизме, любви к Родине и о помощи бойцам, находящимся на фронте в зоне СВО.

Алексей Малкин вручил коллективу машиностроительного завода почетную грамоту за участие в мероприятиях по сбору гуманитарной помощи для защитников, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовой.

Он также отметил, что такие встречи формируют у рабочих активную жизненную позицию, понимание своей роли в будущем страны.

«Сегодня каждый вносит свой вклад в главное дело России, являясь частью великой истории, которую мы продолжаем писать вместе. Подобные мероприятия способствуют воспитанию гражданственности в рабочем классе, помогают понять свое предназначение, укрепляют дух единства в нашем обществе в целом», — сказал Алексей Малкин.