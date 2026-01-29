Урок мужества для школьников провел в Пушкино боец СВО

В Образовательном комплексе № 8 прошла встреча школьников с ветераном специальной военной операции Сергеем Батищевым. Ученики смогли задать гостям вопросы о службе и узнать о важности поддержки из тыла.

Урок мужества состоялся 29 января. В мероприятии также принял участие председатель Совета ветеранов Софринской бригады Анатолий Бондаренков.

Для школьников это была редкая возможность услышать о службе из первых уст. Гости открыто рассказали с чего начинался их путь и с какими испытаниями и трудностями они сталкиваются на передовой. Особое внимание они уделили простым, но важным для каждого бойца вещам: как поднимает боевой дух поддержка тыла, и особенно — трогательные детские письма и рисунки.

Самым оживленным этапом встречи стала беседа, в ходе которой ученики смогли задать гостям свои вопросы. Ребят интересовали детали армейской жизни, личные мотивы и переживания.